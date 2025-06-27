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Общество

Матвиенко восхитилась Нижним Новгородом и похвалила Глеба Никитина

27 июня 2025 10:16  [130] Общество
Матвиенко восхитилась Нижним Новгородом и похвалила Никитина

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила развитие Нижегородской области и поблагодарила главу региону Глеба Никитина за высокий уровень организации форума. Фрагмент видеозаписи мероприятия размещен в телеграм-канале губернатора. 

Напомним, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Нижний Новгород для участия в XII Форуме регионов России и Беларуси (12+).

Матвиенко отметила, что Нижегородская область — один из крупнейших и наиболее динамично развивающихся субъектов России. 

"Наш форум проходит в Нижнем Новгороде. Это крупнейший российский промышленный, индустриальный, сельскохозяйственный, интеллектуальный, образовательный регион, и один из самых динамично развивающихся. Я хочу поблагодарить Глеба Сергеевича Никитина, губернатора Нижегородской области", - заявила председатель Совфеда.

Матвиенко также отметила серьезные усилия губернатора и его команды, вложенные в подготовку мероприятия. Глава Совфеда подчеркнула, что Нижний Новгород по праву стал молодежной столицей союзного государства.

"Это со всех точек зрения оправдано, и в рамках форума, и потому, что губернатор тоже молодой. 48 лет — это же самая молодежь!" - пошутила председатель СФ, отметив внимание губернатора к молодежи, несмотря на множество экономических задач. 

"Валентина Ивановна, благодарю вас за высокую оценку работы нашей команды!" - написал Никитин в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин, Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова торжественно открыли Генеральное консульство Республики Беларусь в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Валентина Матвиенко Глеб Никитин Форум
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