В Нижнем Новгороде обсудили промышленное сотрудничество России и Беларуси Экономика

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

На площадке Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде в рамках XII Форума регионов России и Беларуси прошла секция, посвященная промышленной кооперации как ключевому элементу технологической независимости Союзного государства. В обсуждении приняли участие представители органов власти и бизнеса обеих стран, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Андрей Кутепов сообщил, что между Россией и Беларусью действуют два стратегически важных межправительственных соглашения: о признании технологических операций и о единой промышленной политике.

По его словам, достигнуты договоренности о взаимном признании комплектующих, производимых на территориях двух стран. Это позволяет предприятиям не конкурировать, а сотрудничать, обмениваясь опытом и совместно разрабатывая инновационные решения.

"В 2023 году межгосударственный товарооборот составил 4,2 триллиона рублей. По итогам 2024 года товарооборот увеличился почти на шесть процентов. При этом более 90 процентов всех платежей в российско-белорусских коммерческих операциях приходится на национальные валюты России и Беларуси. То есть взаимная торговля и инвестиции защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках", - отметил Андрей Кутепов.

Сенатор добавил, что автомобилестроение и тяжелое машиностроение развиваются благодаря взаимным поставкам комплектующих. В этом процессе задействованы свыше 20 российских и 50 белорусских предприятий.

Председатель постоянной комиссии Совета Республики Беларуси по экономике, бюджету и финансам Владислав Татаринович отметил, что в условиях санкционного давления появляются новые возможности для углубления интеграции, гармонизации законодательства и расширения кооперации. Он подчеркнул, что эти направления уже стали важной частью российско-белорусского сотрудничества, включая региональный уровень.

Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко рассказал о совместных проектах в сфере электротранспорта. В 2022 году в Ворсме был создан завод "Нижэкотранс", где при участии белорусских партнёров собрано более 90 трамваев и 62 электробуса "МиНиН". Предприятие продолжает расширять производство и географию поставок.

По итогам обсуждения был подписан документ с предложениями по дальнейшему укреплению промышленного сотрудничества между Россией и Беларусью.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород и белорусский Гомель установили побратимские отношения.