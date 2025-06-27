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Общество

Новый электробус Э-6 соединит "Цветы" и 4-й Нагорный микрорайон

27 июня 2025 13:46  [29] Общество
Новый электробус Э-6 соединит Цветы и 4-й Нагорный микрорайон

Фото: Анастасия Назарова

С начала июля в Нижнем Новгороде стартует движение нового электробусного маршрута Э-6, который соединит микрорайон "Цветы" и 4-й Нагорный микрорайон. Об этом сообщил минтранс.

Отмечается, что нововведение направлено на улучшение транспортной доступности в Советском районе.

На первом этапе маршрут будет обслуживаться двумя электробусами, курсирующими с регулярным интервалом. В дальнейшем, по мере завершения подготовки новых сотрудников и расширения штата АО "Нижегородэлектротранс", количество машин на линии планируется увеличить. 

Новый маршрут обеспечит жителям микрорайона "Цветы" прямой и короткий путь к важнейшим социальным и инфраструктурным объектам района. Среди них — поликлиника № 30, кардиологический центр, торговые ряды, торговый центр "Жар-Птица", районная администрация и другие учреждения.

Кроме того, маршрут Э-6 предоставит жителям одноименного жилого комплекса удобный доступ к транспортно-пересадочному узлу на Советской площади. Это значительно упростит пересадки на другие виды общественного транспорта и улучшит логистику передвижения по городу.

Полное расписание движения электробусов по маршруту Э-6 будет опубликовано 30 июня на официальном сайте Центра развития транспортных систем.

Ранее сообщалось, что перевозчиков нашли для трех новых автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде. Они начнут работать также с 1 июля. 

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Теги:
маршруты Общественный транспорт Электробусы
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