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Общество

Прилепин рассказал, как уехавшие звезды-иноагенты смогут вернуться в Россию

27 июня 2025 15:30  [102] Общество
Прилепин рассказал, как уехавшие звезды-иноагенты смогут вернуться в Россию

Фото: Кира Мишина

Писатель, политик и подполковник Росгвардии Захар Прилепин заявил, что артистам, признанным иноагентами и желающим вернуться в Россию, необходимо строго следовать установленной законодательной процедуре. Об этом он сообщил в комментарии изданию aif.ru.

По словам Прилепина, в законодательстве предусмотрен четкий порядок, которому обязаны следовать лица, включенные в реестр иностранных агентов. Никаких дополнительных условий для возвращения вводить не требуется.

"Существуют конкретные юридические нормы, регулирующие статус иноагентов. Они не столь суровы, как это пытаются представить некоторые. Например, Борис Гребенщиков* утверждает, что не может вернуться в Россию, так как его сразу загребут злые полицейские. Закон такого не предусматривает", — подчеркнул Прилепин.

Он добавил, что иностранные агенты действительно сталкиваются с определенными ограничениями. В частности, им запрещено зарабатывать на некоторых платформах и выступать в определённом формате. Однако эти запреты не являются полными: возможность творческой деятельности в рамках закона остаётся. По словам Прилепина, уехавшим артистам не стоит драматизировать ситуацию и "пафоса нагонять на себя". 

Комментируя собственное отношение к уехавшим артистам, Прилепин признался, что раньше слушал музыку Земфиры* и Гребенщикова, но сегодня не понимает их выбор.

"Когда-то мне действительно нравились их песни. Но если человек предпочитает не свою страну, а государства, вовлечённые в международные конфликты, этому сложно найти рациональное объяснение", — заключил он.

Ранее сообщалось, что Захар Прилепин предложил президенту России Владимир Путину учредить должность военного омбудсмена. Также писатель на встрече с читателями в Нижнем Новгороде призвал россиян отказаться от "колониального мышления" и влюбленности в Европу. 

* Признаны в России иностранными агентами.

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Теги:
Захар Прилепин иноагент
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