Опубликована программа мероприятий к Дню молодежи в нижегородских парках Культура и отдых

Ко Дню молодежи, который будет отмечаться 28 июня, в нижегородских парках готовится насыщенная программа (0+). Об этом сообщили в департаменте культуры администрации города.

В парке "Швейцария" с 14:00 до 19:00 на центральной площади пройдет концертно-развлекательное шоу. Первыми зрителей порадуют косплееры — с 14:00 до 15:00 пройдет зрелищное шоу с конкурсом на лучший костюм. Далее, с 15:00 до 19:00, на сцене выступят представители местной молодежной музыкальной сцены. Гостей ждут рок-группа "Радиосвязь", кавер-бэнд "Razheva-bend", инди-коллектив "Вне нормы", ансамбль "Свирель" Мининского университета, дуэт "Silent light", а также группы "Durban Deep", "Dich Purple" и солист Никита Дмитриев.

На поляне у детского центра с 12:00 до 16:00 пройдет День йоги, в рамках которого состоятся четыре занятия по разным направлениям. С 14:00 до 17:00 возле качелей-беседки будет работать аллея настольных игр: участников ждут "литературная мафия", шахматный турнир, "Имаджинариум" и другие настолки от городских антикафе.

На площадке у "Шишки" с 14:30 до 16:00 запланировано интеллектуально-развлекательное шоу по мотивам популярных телепередач. А в детском центре "Вега" с 14:00 до 17:00 откроется зал компьютерных развлечений с виртуальной реальностью и робособакой.

В лектории парка пройдут две встречи. В 14:00 начнется лекция психолога Анны Медведевой "Как найти себя и понять свое предназначение". А в 15:00 краевед Тимур Хусяинов проведет "Мастерскую по старинной почтовой открытке".

Праздничные программы также пройдут в Автозаводском парке, а также в парках "Дубки" и "Светлоярский" с 14:00 до 18:00.

На сцене Автозаводского парка гостей ждет выступление фокусника, барабанщиков, хип-хоп танцоров, гитариста и кавер-группы, а также эффектный номер с цветным дымом. На площади у фонтана развернутся тематические зоны с веселыми конкурсами: от бега с рулём или надувным фламинго до игры в очках-инвертоскопах, батутной викторины и нестандартных крестиков-ноликов. Также здесь состоится мастер-класс по созданию мобильных видеороликов.

В парке "Светлоярский" пройдет танцевальное шоу, выступят фокусник, стендап-комики, кавер-группа, а также состоится мастер-класс по диджеингу. Гостям предложат сыграть в "Мафию", "Монополию", "Бункер" и принять участие в конкурсах, вдохновленных популярными интернет-шоу. Один из мастер-классов познакомит участников с процессом создания настольных игр.

На сцене парка "Дубки" выступят танцоры, кавер-группа, барабанное шоу и диджей. На центральной площади пройдут виртуальные автогонки на симуляторе, презентация игровых консолей нового поколения и научная выставка с интерактивными экспонатами. Также будут мастер-классы по логотипам, скетчингу, 3D-рисованию и объемному моделированию. Здесь же можно будет увидеть и пообщаться с робособакой.

Для самых юных гостей на всех площадках с 14:00 до 16:00 будут работать анимационные зоны.

Напомним, что по случаю Дня молодежи в Нижегородской области пройдут выступления знаменитостей (0+). Подробности здесь.