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Культура и отдых

Музей-филиал "Нижегородский кремль" закрылся по техническим причинам

28 июня 2025 13:31  [57] Культура и отдых
Музей-филиал Нижегородский кремль закрылся по техническим причинам

Филиал музея-заповедника, расположенный на территории Нижегородского кремля, временно прекратил работу. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале НГИАМЗ. Причиной закрытия названы технические обстоятельства.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства", — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее выяснилось, что Нижегородский музей-заповедник купил здание за 50 млн рублей. Его приспособят под фондохранилище. 

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Теги:
Кремль Музеи
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