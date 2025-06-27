Музей-филиал "Нижегородский кремль" закрылся по техническим причинам Культура и отдых

Филиал музея-заповедника, расположенный на территории Нижегородского кремля, временно прекратил работу. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале НГИАМЗ. Причиной закрытия названы технические обстоятельства.

"Приносим свои извинения за доставленные неудобства", — говорится в опубликованном сообщении.

Ранее выяснилось, что Нижегородский музей-заповедник купил здание за 50 млн рублей. Его приспособят под фондохранилище.