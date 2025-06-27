Нижегородские традиционные ремесла легли в основу новой онлайн-игры Экономика

Фото: АНО "Центр 800"

Народные художественные промыслы Нижегородской области стали основой новой онлайн-игры "Город сокровищ" (6+). Об этом сообщили в АНО "Центр 800".

Проект предлагает пользователю в увлекательной форме познакомиться с традиционными ремеслами региона и понять, как они могут органично вписываться в повседневную жизнь.

Игроку предлагается представить себя путешественником, вернувшимся из Нижнего Новгорода с множеством памятных вещей. Теперь их нужно разместить в интерьере дома — в кухне-гостиной, спальне и ванной. В процессе расстановки можно изучить каждый предмет: от кружев и посуды до мебели и текстиля, созданных мастерами по старинным технологиям.

В коллекции представлены изделия с городецкой росписью, салфетки из балахнинского кружева, украшения в технике казаковской филиграни, столовые приборы из Павлова, ковры и полотенца, а также предметы от бренда "Хохлома" созданные в коллаборации с дизайнером Аленой Ахмадуллиной. Каждому объекту сопутствует краткое описание, раскрывающее его происхождение и особенности промысла.

Как подчеркнула директор АНО "Хохлома" Софья Юдина, цель проекта — показать, что народное искусство не ограничивается музейными витринами, а продолжает жить и вдохновлять. По её словам, "Город сокровищ" — это пример того, как традиционные техники могут быть переосмыслены и стать частью современной культуры.

Игра разработана совместно АНО "Центр 800", брендом "Хохлома" и онлайн-лекторием "Синхронизация". Запуск приурочили к XXI Международному фестивалю народных художественных промыслов "Золотая хохлома" (0+), который прошёл в Семёнове 28 и 29 июня. В этом году фестиваль был посвящён идее живого наследия, которое продолжает развиваться и находить новое звучание.

Ранее сообщалось, что нижегородские народные промыслы признаны лучшими в России.