Женщину и младенца с жуткими ожогами доставили в Нижний Новгород из Ингушетии

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Женщину и восьмимесячного ребёнка, получивших серьёзные ожоги в результате взрыва бытового газа в Ингушетии, экстренно доставили на лечение в Нижний Новгород. Об этом сообщили в ПИМУ.
Пострадавших привёз спецборт МЧС России, а от аэропорта до Ожогового центра Университетской клиники их сопровождали специалисты Нижегородского территориального центра медицины катастроф.
Оба пациента находятся в крайне тяжёлом состоянии. У 32-летней женщины и ребенка диагностированы ожоги 50% поверхности тела и термоингаляционная травма. В настоящее время они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких и находятся в реанимации.
До транспортировки в Нижний Новгород пострадавшим оказали неотложную помощь в республиканских клинических больницах Ингушетии. Врачи провели противошоковую терапию, а дальнейшее лечение согласовывалось совместно со специалистами Университетской клиники.
Как сообщил главный врач клиники ПИМУ Игорь Арефьев, лечение будет продолжено с учётом текущего состояния пациентов и результатов анализов.
Ранее сообщалось, что в ожоговый центр доставили шестерых жителей Нальчика также пострадавших от взрыва бытового газа. Их состояние оценивается как тяжелое.
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