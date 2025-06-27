Женщину и младенца с жуткими ожогами доставили в Нижний Новгород из Ингушетии Происшествия

Фото: ПИМУ

Женщину и восьмимесячного ребёнка, получивших серьёзные ожоги в результате взрыва бытового газа в Ингушетии, экстренно доставили на лечение в Нижний Новгород. Об этом сообщили в ПИМУ.

Пострадавших привёз спецборт МЧС России, а от аэропорта до Ожогового центра Университетской клиники их сопровождали специалисты Нижегородского территориального центра медицины катастроф.

Оба пациента находятся в крайне тяжёлом состоянии. У 32-летней женщины и ребенка диагностированы ожоги 50% поверхности тела и термоингаляционная травма. В настоящее время они подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких и находятся в реанимации.

До транспортировки в Нижний Новгород пострадавшим оказали неотложную помощь в республиканских клинических больницах Ингушетии. Врачи провели противошоковую терапию, а дальнейшее лечение согласовывалось совместно со специалистами Университетской клиники.

Как сообщил главный врач клиники ПИМУ Игорь Арефьев, лечение будет продолжено с учётом текущего состояния пациентов и результатов анализов.

Ранее сообщалось, что в ожоговый центр доставили шестерых жителей Нальчика также пострадавших от взрыва бытового газа. Их состояние оценивается как тяжелое.