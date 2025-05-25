Газовая компания заплатит пострадавшим от взрыва в Нижегородской области Происшествия

Прокуратура Нижегородской области защитила в судебном порядке права граждан, пострадавших от взрыва газа в многоквартирном доме в селе Маргуша. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, чрезвычайная ситуация произошла в апреле 2021 года. После взрыва газа в доме начался пожар, в итоге здание обрушилось. Для обеспечения пострадавших жильем из резервного фонда области было выделено 58 млн рублей. Тогда сообщалось, что в результате ЧП пострадали 8 человек и погиб трехмесячный ребенок.

В июне 2023-го стало известно, что мастера газовой службы приговорили к условному сроку за взрыв газа в Дальнеконстантиновском районе.

В прокуратуре отметили, что для защиты прав социально уязвимой категории граждан подали иски в интересах пострадавших. Ответчиком выступила компания "Газпром газораспределение Нижний Новгород", в которой работал осуждённый специалист.

Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Инвалиду, потерявшему ребёнка, присудили 400 тысяч рублей компенсации. Пенсионеру, лишившемуся жилья, компания обязана выплатить 1,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что прокуратура взяла на контроль пожар в клинике на Большой Покровской.