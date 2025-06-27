Полиция установила подозреваемых в массовом повреждении машин на Сортировке Происшествия

Фото: "Солнечная сортировка" / VK

Сотрудники полиции установили личности двух подозреваемых в причастности к повреждению около 20 автомобилей в Канавинском районе. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел в ночь с 26 на 27 июня 2025 года в районе посёлка Сортировочный. В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу поступили обращения от местных жителей, чьи машины были исцарапаны.

По факту произошедшего начата проверка. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов установили личности двоих предполагаемых участников происшествия.

Окончательная правовая квалификация их действий будет определена после подсчёта суммы ущерба, нанесённого владельцам автомобилей.

Ранее сообщалось, что штраф за шумные авто может вырасти в 40 раз в Нижегородской области.