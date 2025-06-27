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Политика

Никитин обсудил с природоохранной прокуратурой приоритеты экоповестки региона

01 июля 2025 18:43  [89] Политика
Никитин обсудил с природоохранной прокуратурой приоритеты экоповестки региона

Фото: Олег Булыгин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провёл рабочую встречу с руководителем Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры Александром Илюшиным. В рамках встречи был официально представлен новый нижегородский межрайонный природоохранный прокурор — Ярослав Серпухов.

Александр Илюшин отметил, что Серпухов имеет значительный опыт работы в Нижегородской области и хорошо знаком с экологической повесткой региона. Он подчеркнул, что новому прокурору известны как особенности местной специфики, так и динамика ключевых проблем в сфере охраны окружающей среды.

Глеб Никитин поздравил Ярослава Серпухова с назначением и поручил региональному министерству экологии и природных ресурсов выстроить тесное взаимодействие с прокуратурой. Особое внимание глава региона призвал уделить вопросам, связанным с неприятными запахами в Нижнем Новгороде, соблюдением предприятиями экологических нормативов по сточным водам, а также совершенствованием законодательства в области экологии.

По словам губернатора, важно, что новый прокурор знает город, обладает опытом и уже сталкивался с экологическими вызовами. Он также подчеркнул, что как глава региона и руководитель профильной комиссии Госсовета хорошо осведомлён о проблемах, возникающих при реализации госпрограмм.

"Особую сложность представляют вопросы, возникающие на стыке полномочий надзорных органов, правоохранителей и исполнителей нацпроектов. Уверен, что только совместными усилиями мы сможем найти действенные решения", — отметил Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин Природа и экология Прокуратура
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