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Общество

Еще 24 млн рублей выделено на благоустройство улицы Мичурина в Лыскове

02 июля 2025 12:21  [1] Общество
Еще 24 млн рублей выделено на благоустройство улицы Мичурина в Лыскове

На реализацию проекта "Сделано в Лыскове" выделено дополнительно 24 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Финансирование пойдет на продолжение благоустройства улицы Мичурина — от здания Лысковского пивоваренного завода до переулка Грачева.

Как указано в документации на портале госзакупок, подрядчику предстоит выполнить работы по дополнительному озеленению и установке малых архитектурных форм. В частности, на участке улицы появятся новые скамейки, урны, опоры освещения, информационные стенды, детская площадка с игровыми панелями и лабиринтами, а также теневые паруса.

Заказчиком выступает муниципальное автономное учреждение "Благоустройство". Исполнителя определят по итогам электронного конкурса, участие в котором смогут принять только представители малого и среднего бизнеса.

Приём заявок завершится 10 июля. Итоги закупки подведут 21 июля. Работы должны быть завершены до 1 ноября 2025 года.

Напомним, проект "Сделано в Лыскове" ранее стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Его цель — подчеркнуть промышленную идентичность города. По замыслу авторов, каждая зона улицы будет посвящена одному из лысковских предприятий, чтобы жители и гости могли ближе познакомиться с историей и производственными достижениями города. Ранее на реализацию проекта уже было выделено 170 млн рублей. 

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Теги:
Благоустройство Конкурсы Лысково
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