Митрополит Георгий встретился с иностранными переселенцами Общество

Фото: Глеб Пушменков/ Нижегородская епархия

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий встретился с иностранцами, переехавшими на постоянное место жительства в Нижегородскую область. Об этом сообщила пресс-служба Нижегородской епархии.

Встреча была организована Агентством «ОКА», которое оказывает содействие иностранным гражданам, разделяющим традиционные культурные и нравственные ценности, в переезде в Россию и адаптации к новой среде.

Во встрече приняли участие советник губернатора Нижегородской области Юрий Смородов, генеральный директор АНО «ОКА» Якоб Пиннекер, а также представители Нижегородской епархии — руководитель отдела образования протоиерей Евгений Худин и руководитель отдела культуры протоиерей Михаил Сторонкин.

Среди участников — переселенцы из США, Канады, Германии и Новой Каледонии. Среди них — специалисты в области строительства, архитектуры, IT-проектирования, а также студенты. Многие пришли на встречу с детьми.

По словам Якоба Пиннекера, основной причиной переезда стало стремление сохранить семейные и христианские ценности, которые, по мнению переселенцев, подвергаются давлению в западных странах. Россия, по его словам, становится местом, где они находят поддержку, стабильность и возможность жить в соответствии со своими убеждениями.

Новосёлы активно изучают русский язык и готовы участвовать в совместных проектах с епархией, применяя свои профессиональные знания. Некоторые из них выразили заинтересованность в обучении детей в православных учебных заведениях.

Митрополит Георгий тепло приветствовал гостей, отметив: «Для нас это очень важно — видеть, что вы оставили свои прежние дома и выбрали нашу землю. Мы молимся, чтобы ваше решение остаться здесь укрепилось».

Он подчеркнул, что переселенцам необходима помощь в адаптации к русской культуре и жизни в новом обществе. Также он отметил, что двери православных школ и детских садов открыты для всех — не только для православных семей, но и для тех, кто только начинает путь к вере.

В завершение встречи Якоб Пиннекер выразил благодарность митрополиту за возможность ближе познакомиться с православной культурой региона, подчеркнув, что это важная часть интеграции в российское общество. Он также рассказал о мерах поддержки, оказываемых переселенцам в регионе.