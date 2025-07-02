Нижегородцам рассказали, как сэкономить вдвое на подготовке детей в лагерь Общество

Фото: Александр Воложанин

С наступлением летних каникул многие юные нижегородцы едут отдыхать в летние лагеря. Однако сборы могут оказаться весьма затратными для их родителей: покупка одежды, обуви, купальных принадлежностей и других необходимых вещей требует немалых вложений. Специалисты сервиса объявлений Avito провели исследование и выяснили, как сократить расходы, обратив внимание на ресейл.

По расчетам аналитиков, покупка нового базового комплекта вещей для лагеря в Нижнем Новгороде в среднем обходится в 12 600 рублей. В эту сумму входят повседневная одежда, обувь, купальные принадлежности, головной убор и рюкзак. При этом тот же самый набор "с рук" можно собрать примерно за 6 600 рублей. Экономия составляет почти 50%.

Наибольшую часть бюджета традиционно "съедает" одежда и обувь. В мае 2025 года спрос на детские футболки вырос на 38% по сравнению с прошлым годом, джинсы и кофты стали покупать на 12% чаще, а интерес к шортам увеличился на 4%. Кроссовки тоже не остались без внимания — их продажи подскочили на 10%. В среднем комплект одежды и обуви обходится в 5 800 рублей при покупке новых вещей. На вторичном рынке те же позиции можно приобрести за 3 400 рублей, при этом часто в отличном состоянии и даже с бирками. Это объясняется тем, что дети быстро растут и не успевают износить вещи.

Если в лагере предусмотрены купания, родителям придется приобрести купальник или плавки, а также надувной круг и нарукавники. В мае спрос на такие товары резко вырос: продажи плавок увеличились в три раза, как и спрос на круги и нарукавники. Новый комплект купальных принадлежностей обойдется примерно в 4 000 рублей, но на вторичном рынке его можно собрать всего за 2 400 рублей.

Дополнительные расходы могут возникнуть при покупке рюкзака и головного убора. В мае интерес к панамам и кепкам вырос на 89%, а к рюкзакам — на 19%. Эти вещи в среднем стоят около 2 800 рублей в магазинах, но при покупке с рук — всего 800 рублей.

Таким образом, на подготовке ребенка к летнему лагерю может сэкономить почти в два раза — от 12 600 рублей при покупке всего нового до 6 600 рублей при использовании вторичного рынка. Покупка подержанных вещей является хорошей альтернативой, учитывая, как быстро дети вырастают из одежды.

Ранее сообщалось, что более 2,5 млрд рублей направлено на организацию летнего отдыха и оздоровления детей в Нижегородской области этим летом.