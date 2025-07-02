Выяснилось, где можно купаться в Нижегородской области Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский Роспотребнадзор продолжает контролировать санитарное состояние зон отдыха у воды, чтобы обеспечить безопасность населения в летний сезон.

По итогам лабораторных исследований, купание официально разрешено на 14 водоемах региона. На этих пляжах проводится регулярный отбор проб воды, которые анализируются по микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.

По состоянию на 3 июля, санитарным требованиям соответствуют следующие зоны отдыха:

Озеро ПКиО 2 очереди, проспект Молодежный (Автозаводский район);

Оба пляжа на Силикатном озере (Ленинский район);

Мещерское и Больничное озера (Канавинский район);

Лунское и Пестичное озера (Сормовский район);

Верхнее озеро, Щелоковский хутор (Приокский район);

Третье озеро, Щелоковский хутор (Советский район);

Юрасовское озеро (Бор);

Верхний пруд, три пляжа (Выкса);

Озеро "У Крутой горы" (Богородск);

Озеро Святое, поселок Пушкино (Дзержинск);

Река Волга (Лысково);

Река Белая (Городец).

Контроль за качеством воды будет продолжаться в течение всего купального сезона, чтобы своевременно реагировать на возможные изменения санитарной обстановки.

Ранее сообщалось, что 6016 обращений по поводу укусов поступило от нижегородцев в медучреждения.