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Культура и отдых

Выяснилось, где можно купаться в Нижегородской области

04 июля 2025 11:45  [2] Культура и отдых
Выяснилось, где можно купаться в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Нижегородский Роспотребнадзор продолжает контролировать санитарное состояние зон отдыха у воды, чтобы обеспечить безопасность населения в летний сезон.

По итогам лабораторных исследований, купание официально разрешено на 14 водоемах региона. На этих пляжах проводится регулярный отбор проб воды, которые анализируются по микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.

По состоянию на 3 июля, санитарным требованиям соответствуют следующие зоны отдыха:

  • Озеро ПКиО 2 очереди, проспект Молодежный (Автозаводский район);
  • Оба пляжа на Силикатном озере (Ленинский район);
  • Мещерское и Больничное озера (Канавинский район);
  • Лунское и Пестичное озера (Сормовский район);
  • Верхнее озеро, Щелоковский хутор (Приокский район);
  • Третье озеро, Щелоковский хутор (Советский район);
  • Юрасовское озеро (Бор);
  • Верхний пруд, три пляжа (Выкса);
  • Озеро "У Крутой горы" (Богородск);
  • Озеро Святое, поселок Пушкино (Дзержинск);
  • Река Волга (Лысково);
  • Река Белая (Городец).

Контроль за качеством воды будет продолжаться в течение всего купального сезона, чтобы своевременно реагировать на возможные изменения санитарной обстановки.

Ранее сообщалось, что 6016 обращений по поводу укусов поступило от нижегородцев в медучреждения.

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Теги:
Водоёмы Купальный сезон Роспотребнадзор
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