Выяснилось, где можно купаться в Нижегородской области

Фото:
Нижегородский Роспотребнадзор продолжает контролировать санитарное состояние зон отдыха у воды, чтобы обеспечить безопасность населения в летний сезон.
По итогам лабораторных исследований, купание официально разрешено на 14 водоемах региона. На этих пляжах проводится регулярный отбор проб воды, которые анализируются по микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.
По состоянию на 3 июля, санитарным требованиям соответствуют следующие зоны отдыха:
Контроль за качеством воды будет продолжаться в течение всего купального сезона, чтобы своевременно реагировать на возможные изменения санитарной обстановки.
Ранее сообщалось, что 6016 обращений по поводу укусов поступило от нижегородцев в медучреждения.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+