Никитин одобрил переезд "Пари НН" в Саранск на первые игры сезона Спорт

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на полях ПМЭФ-2025 подтвердил, что футбольный клуб "Пари НН" может начать новый чемпионат не на родном стадионе, а в Саранске. Об этом сообщил "Спорт-Экспресс".

По словам главы региона, столица Мордовии "заслужила большой футбол", а её близкое расположение упростит логистику для болельщиков.

Никитин отметил, что идея сотрудничества нижегородского спорта с Мордовией обсуждалась и раньше, в том числе применительно к хоккею. "У Саранска нет команд в РПЛ и КХЛ, поэтому приезд "Пари НН" станет настоящим праздником для местных жителей и поможет популяризировать спорт", — подчеркнул губернатор.

Чиновник уточнил, что переговоры о временном переезде находятся на финальной стадии, и вариант с Саранском его полностью устраивает.

Напомним, 19 июня журналист Иван Карпов сообщил, что "Пари НН" проведёт в столице Мордовии от двух до четырёх домашних матчей из-за выставки компании "Росатом" на нижегородском стадионе.

По итогам сезона-2024/25 нижегородцы заняли 13-е место в РПЛ и уступили "Сочи" в стыковых встречах (2:1, 1:3). Однако 16 июня РФС объявил, что "Пари НН" всё-таки останется в премьер-лиге, заменив "Химки", которые не получили лицензию на участие в чемпионате.

Ранее сообщалось, что "Пари НН" начнет сезон матчем с "Краснодаром" и завершит игрой в Казани.