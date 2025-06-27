Завершен первый этап капремонта Мызинского путепровода в Нижнем Новгороде

Фото:
В Нижнем Новгороде завершена первая стадия капитального ремонта Мызинского путепровода. Уже в ближайшие выходные по обновленным полосам планируется восстановить автомобильное движение.
Об этом сообщили в МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей".
Как рассказал заместитель директора учреждения Илья Беба, специалисты установили пять деформационных швов, смонтировали барьерные ограждения и завершили монтаж новых мачт освещения. Все системы прошли проверку и работают в штатном режиме.
"Мы идем с опережением графика. Уже в эти выходные планируем открыть движение по двум обновленным полосам. Пешеходная зона будет введена в эксплуатацию позже, после окончания дополнительных работ", – отметил замруководителя ГУММИД.
Со следующей недели начнется второй этап ремонта. Он затронет две центральные полосы путепровода. Подрядчик приступит к демонтажу старых конструкций, после чего заменит балки, уложит плиту и выполнит остальные запланированные мероприятия. Движение автомобилей будет частично переведено на уже отремонтированный участок.
Капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста через улицу Суздальскую разделен на три этапа. Это позволяет избежать полного закрытия объекта и сохранить транспортную доступность.
Работы планируется полностью завершить к декабрю 2026 года.
Проект реализуется в рамках национальной инициативы "Инфраструктура для жизни", запущенной по поручению президента России Владимира Путина. Она включает 11 федеральных направлений, продолжая задачи прежних проектов "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда" и других государственных программ. Одним из ключевых направлений остается развитие транспортной инфраструктуры.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+