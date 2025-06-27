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Общество

Завершен первый этап капремонта Мызинского путепровода в Нижнем Новгороде

27 июня 2025 17:20  [85] Общество
Завершен первый этап капремонта Мызинского путепровода в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде завершена первая стадия капитального ремонта Мызинского путепровода. Уже в ближайшие выходные по обновленным полосам планируется восстановить автомобильное движение.

Об этом сообщили в МКУ "Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей".

Как рассказал заместитель директора учреждения Илья Беба, специалисты установили пять деформационных швов, смонтировали барьерные ограждения и завершили монтаж новых мачт освещения. Все системы прошли проверку и работают в штатном режиме.

"Мы идем с опережением графика. Уже в эти выходные планируем открыть движение по двум обновленным полосам. Пешеходная зона будет введена в эксплуатацию позже, после окончания дополнительных работ", – отметил замруководителя ГУММИД.

Со следующей недели начнется второй этап ремонта. Он затронет две центральные полосы путепровода. Подрядчик приступит к демонтажу старых конструкций, после чего заменит балки, уложит плиту и выполнит остальные запланированные мероприятия. Движение автомобилей будет частично переведено на уже отремонтированный участок.

Капитальный ремонт путепровода у Мызинского моста через улицу Суздальскую разделен на три этапа. Это позволяет избежать полного закрытия объекта и сохранить транспортную доступность.

Работы планируется полностью завершить к декабрю 2026 года.

Проект реализуется в рамках национальной инициативы "Инфраструктура для жизни", запущенной по поручению президента России Владимира Путина. Она включает 11 федеральных направлений, продолжая задачи прежних проектов "Безопасные качественные дороги", "Жилье и городская среда" и других государственных программ. Одним из ключевых направлений остается развитие транспортной инфраструктуры.

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Теги:
Мосты Ремонт дорог Ремонтные работы
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