Автомобили в Нижегородской области подешевели почти на 20% за полгода Экономика

В Нижегородской области за июнь средняя цена на новые автомобили снизилась до 2,66 млн рублей, сообщили аналитики сервиса "Авто.ру Оценка", изучив данные из размещённых в июне объявлений.

По сравнению с маем снижение составило 6,7%. За первые шесть месяцев года падение оказалось ещё заметнее — почти 20%.

Сильнее всего в июне подешевела китайская модель Omoda C5 2024 года — её средняя стоимость снизилась до 2,89 млн рублей, что на 2,7% меньше по сравнению с маем.

В тройке моделей с наиболее выраженным снижением также оказались Jaecoo J8 и Lada Vesta. Средняя цена на китайский кроссовер опустилась до 4,8 млн рублей (–2,3%), а отечественный седан подешевел на 2% и стоил около 1,9 млн рублей.

При этом самой заметной по росту цен в регионе стала всё та же Omoda C5, но 2022 года выпуска. В июне её предлагали в среднем за 2,88 миллиона рублей, что на 3,2% выше, чем в предыдущем месяце.

Незначительный рост стоимости показали также Chery Tiggo 7 Pro Max (3,05 млн рублей) и Jaecoo J7 (3,49 млн рублей). У обоих моделей средняя цена выросла на 1,2%.

По итогам полугодия Нижегородская область вошла в тройку регионов России с наибольшим снижением цен на новые автомобили. Это стало возможным за счёт увеличения предложений по доступным моделям — в первую очередь, Lada Granta, — а также корректировки цен на ряд популярных китайских машин.

Среди наиболее подешевевших моделей за полгода — Haval M6 (–5,2%, до 2,2 млн рублей), Jaecoo J8 (–2,9%, до 4,8 млн рублей) и Omoda C5 (–1,2%, до 2,88 млн рублей).

В целом по России в июне средняя стоимость новых китайских автомобилей составила 3,58 млн рублей — это на 1,3% ниже, чем в мае. Цены на российские автомобили за тот же период выросли на 0,8% и достигли 1,57 млн рублей.

Ранее сообщалось, что автовладельцы Нижегородской области массово переходят на вторичный рынок.