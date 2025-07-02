Схема движения изменится на площади Лядова с 19 июля
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
Калькулятор мер соцподдержки создали для нижегородских семей с детьми
С 1 июля в Нижегородской области вырастет плата за коммунальные услуги
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
05 июля 2025 15:16  [1] Автомобили в Нижегородской области подешевели почти на 20% за полгода
05 июля 2025 12:35  [491] Медики дефицитных специальностей получат до 1 млн в Нижегородской области
05 июля 2025 10:02  [133] На 31% увеличилась выработка нижегородского изготовителя промоборудования благодаря федпроекту "Производительность труда"
05 июля 2025 10:00  [133] Более 30 нижегородских компаний приняло участие во встрече с торговыми представителями РФ из четырёх стран
04 июля 2025 19:35  [320] Минпром планирует увеличить утильсбор на ввозимые авто с мощностью от 160 л.с.
04 июля 2025 19:08  [452] Президентом ТПП в Нижегородской области стал Александр Лариков
04 июля 2025 15:59  [419] Расходы на геномную регистрацию возместят нижегородским контрактникам
04 июля 2025 15:56  [279] Каждый седьмой нижегородец покупает одежду на вещевых рынках
04 июля 2025 15:45  [241] Российский GenerationS презентовал инновационный проект для стран БРИКС
04 июля 2025 15:30  [283] Более 40 млрд рублей направят на инвестпроекты в Нижегородской области
Экономика

Автомобили в Нижегородской области подешевели почти на 20% за полгода

05 июля 2025 15:16  [1] Экономика
Автомобили в Нижегородской области подешевели почти на 20% за полгода

В Нижегородской области за июнь средняя цена на новые автомобили снизилась до 2,66 млн рублей, сообщили аналитики сервиса "Авто.ру Оценка", изучив данные из размещённых в июне объявлений.

По сравнению с маем снижение составило 6,7%. За первые шесть месяцев года падение оказалось ещё заметнее — почти 20%.

Сильнее всего в июне подешевела китайская модель Omoda C5 2024 года — её средняя стоимость снизилась до 2,89 млн рублей, что на 2,7% меньше по сравнению с маем.

В тройке моделей с наиболее выраженным снижением также оказались Jaecoo J8 и Lada Vesta. Средняя цена на китайский кроссовер опустилась до 4,8 млн рублей (–2,3%), а отечественный седан подешевел на 2% и стоил около 1,9 млн рублей.

При этом самой заметной по росту цен в регионе стала всё та же Omoda C5, но 2022 года выпуска. В июне её предлагали в среднем за 2,88 миллиона рублей, что на 3,2% выше, чем в предыдущем месяце.

Незначительный рост стоимости показали также Chery Tiggo 7 Pro Max (3,05 млн рублей) и Jaecoo J7 (3,49 млн рублей). У обоих моделей средняя цена выросла на 1,2%.

По итогам полугодия Нижегородская область вошла в тройку регионов России с наибольшим снижением цен на новые автомобили. Это стало возможным за счёт увеличения предложений по доступным моделям — в первую очередь, Lada Granta, — а также корректировки цен на ряд популярных китайских машин.

Среди наиболее подешевевших моделей за полгода — Haval M6 (–5,2%, до 2,2 млн рублей), Jaecoo J8 (–2,9%, до 4,8 млн рублей) и Omoda C5 (–1,2%, до 2,88 млн рублей).

В целом по России в июне средняя стоимость новых китайских автомобилей составила 3,58 млн рублей — это на 1,3% ниже, чем в мае. Цены на российские автомобили за тот же период выросли на 0,8% и достигли 1,57 млн рублей.

Ранее сообщалось, что автовладельцы Нижегородской области массово переходят на вторичный рынок. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Торговля
Поделиться:
Новости по теме
03 июля 2025 09:36  [373] Законопроект о возвращении 50% скидки при быстрой оплате штрафов внесён в ГД
25 июня 2025 12:58  [315] Автовладельцы Нижнего Новгорода выбирают цвет автомобиля сердцем, а не кошельком
29 мая 2025 19:00  [645] ЗСНО поддержало ужесточение наказания за махинации с пробегом автомобилей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
ИТ-кампус мирового уровня: как общежития Неймарка выглядят изнутри
02 июля 2025 17:58ИТ-кампус мирового уровня: как общежития "Неймарка" выглядят изнутри
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных