Фестиваль "Музыка балконов" в Нижнем Новгороде: где и когда перекроют проезд Культура и отдых

В Нижнем Новгороде в связи с проведением фестиваля "Музыка балконов 2025" (0+) на ряде улиц временно ограничат движение транспорта.

Первое перекрытие запланировано на 5 июля. С 16:00 до 19:00 движение будет приостановлено по Верхневолжской набережной в районе дома №7.

Следующий этап ограничения коснётся улицы Ульянова в районе дома №4 и площади Минина и Пожарского — 9 августа с 16:00 до 19:00.

Завершатся временные ограничения 23 августа. С 16:00 до 19:00 будет перекрыт Музейный переулок на участке от дома №3 по Верхневолжской набережной до дома №8А по улице Минина.

Для объезда можно использовать соседние улицы. Водителей просят заблаговременно переставить автомобили за пределы зон ограничения. Машины, оставленные в запрещённых местах, будут эвакуированы.

Дополнительную информацию можно получить по телефону справочной службы 417-17-07.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться с изменениями маршрутов, соблюдать осторожность и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что участок улицы Добролюбова в Нижнем Новгороде закрыли для движения до 1 августа.

Также напомним об ограничении проезда на Алексеевской улице из-за сноса зданий бывшего центра крови.

Фото: минкульт Нижегородской области