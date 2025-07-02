Пассажирам задержанных рейсов в Нижнем Новгороде начали выдавать еду и напитки Общество

В нижегородском аэропорту имени Чкалова продолжают действовать ограничения на прием и отправление воздушных судов. Задержаны рейсы как на прилет, так и на вылет, сообщили в пресс-службе аэропорта.

По предоставленной информации, пассажирам выдают напитки и горячее питание. Некоторых пассажиров задержанных рейсов разместили в гостинице.

Пассажирам с детьми доступна комната матери и ребенка.

Представители аэропорта просят пассажиров уточнять статус и время вылета на сайте воздушной гавани еще до прибытия в аэропорт.

Сообщалось, что утром 5 июля в Нижегородской области был сбит один беспилотник. По данным главы региона Глеба Никитина, обошлось без повреждений.