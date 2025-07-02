Пассажирам задержанных рейсов в Нижнем Новгороде начали выдавать еду и напитки

В нижегородском аэропорту имени Чкалова продолжают действовать ограничения на прием и отправление воздушных судов. Задержаны рейсы как на прилет, так и на вылет, сообщили в пресс-службе аэропорта.
По предоставленной информации, пассажирам выдают напитки и горячее питание. Некоторых пассажиров задержанных рейсов разместили в гостинице.
Пассажирам с детьми доступна комната матери и ребенка.
Представители аэропорта просят пассажиров уточнять статус и время вылета на сайте воздушной гавани еще до прибытия в аэропорт.
Сообщалось, что утром 5 июля в Нижегородской области был сбит один беспилотник. По данным главы региона Глеба Никитина, обошлось без повреждений.
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