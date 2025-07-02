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Экономика

Пункты выдачи заказов снова работают в Нижнем Новгороде

06 июля 2025 12:44  [103] Экономика
Пункты выдачи заказов снова работают в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде возобновили работу пункты выдачи заказов крупных маркетплейсов, сообщает "Живем в Нижнем"

На днях жители микрорайона Щербинки пожаловались в соцсетях на сбои в работе ПВЗ. По их словам, заказы нельзя было получить из-за проблем с мобильным интернетом.

В Wildberries уточнили, что в одном из пунктов действительно 3 июля произошло кратковременное отключение связи. Однако уже на следующий день все пункты работали в штатном режиме, и площадка не фиксировала никаких технических сбоев.

Также в компании порекомендовали пользователям заранее сохранять QR-коды — например, в виде скриншота или фотографии — на случай нестабильного мобильного соединения. Там подчеркнули, что программное обеспечение, установленное в ПВЗ, позволяет обслуживать клиентов даже при отсутствии интернета.

В Ozon сказали, что в подобных ситуациях заказы автоматически перенаправляются в те пункты, где доступен стабильный интернет. Клиенты при этом получают уведомления о новом месте получения. А еще там добавили, что не планируют вводить санкции в отношении владельцев ПВЗ, оказавшихся без связи. Чтобы минимизировать риски в будущем, партнёрам рекомендовали подключить проводной интернет, который обеспечит бесперебойную работу.

Также в Ozon напомнили, что покупку можно получить не только по QR-коду, но и по номеру заказа — даже без доступа к мобильной сети.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области появится карта точек с бесплатным Wi-Fi. 

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Теги:
Интернет Маркетплейс Торговля
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