Нижегородцев предупредили о риске заражения ящуром на отдыхе в Турции Общество

Нижегородцам, планирующим отпуск в Турции или вернувшимся с отдыха, напомнили о мерах профилактики ящура. Врач Елена Перхунцева дала разъяснения по теме. Ее комментарий опубликован в телеграм-канале "Бокал прессека".

Ящур представляет собой острое вирусное заболевание, которое чаще всего поражает сельскохозяйственных животных — свиней, овец, коров. Человек тоже может заразиться, однако вирус не передаётся от человека к человеку и для людей опасность считается невысокой.

"Через стейк или котлету заразиться невозможно — вирус погибает при нагревании. Незначительный риск сохраняется при контакте с фруктами или сувенирами, если до этого их трогал инфицированный человек. Но и в этих случаях вирус быстро разрушается на солнце или при обработке мылом, уксусом", — пояснила врач.

Наибольшую угрозу представляют не прошедшие термообработку продукты. Например, хамон или сыр. Жителям Нижегородской области советуют отказаться от посещения частных ферм, не приобретать продукты на стихийных рынках, не пробовать домашние сыры, строганину и обязательно мыть руки после улицы и перед приёмом пищи.

Кроме того, нижегородцам напомнили, что ввоз мясомолочной продукции из стран ЕС, включая Турцию, в Россию запрещён. Провезти хамон или сыр в багаже не удастся — на границе такие продукты подлежат изъятию. Врач уточнила, что вирус в подобных продуктах способен сохраняться до месяца.

Симптомы ящура проявляются в течение 3-7 дней после заражения. У заболевших может подняться температура до 40°C, появиться язвы во рту, на губах, ладонях и ступнях, наблюдаются общая слабость и мышечные боли. Заболевание может длиться до двух недель, а в тяжёлых случаях дольше. Специфических препаратов от ящура нет.

Перхунцева подчеркнула, что болезнь у людей встречается редко и смертельной угрозы не представляет. Однако, если после поездки в Турцию появились тревожные симптомы, важно не откладывать визит к врачу и сдать необходимые анализы.

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