Ozon меняет адреса доставки из-за проблем с интернетом в Нижнем Новгороде Общество

Фото: ozon.ru

Ozon перенаправляет доставки в Нижнем Новгороде из-за перебоев с мобильным интернетом. Как сообщили в маркетплейсе, клиенты могут получить заказы на пунктах выдачи, где стабильна связь.

Пользователи получают уведомления об изменении адреса получения в личных кабинетах. В компании добавили. что покупку можно получить не только по QR-коду, но и по номеру заказа — это возможно даже при отсутствии доступа к мобильной сети.

Никаких санкций к владельцам пунктов выдачи, в которых отсутствует интернет, применяться не будет. Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, OZON рекомендует партнёрам подключить проводной интернет. Это обеспечит бесперебойную работу ПВЗ даже при нестабильной мобильной связи.

Ранее сообщалось, что пункты выдачи заказов маркетплейсов в Нижнем Новгороде возобновили работу после временных ограничений, вызванных перебоями в мобильном интернете. Также стало известно, что минцифры Нижегородской области работает над созданием карты с точками бесплатного Wi-Fi, которые уже действуют в Нижнем Новгороде и Дзержинске.