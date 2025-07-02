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Общество

Ozon меняет адреса доставки из-за проблем с интернетом в Нижнем Новгороде

07 июля 2025 16:15  [65] Общество
Ozon меняет адреса доставки из-за проблем с интернетом в Нижнем Новгороде

Фото: ozon.ru

Ozon перенаправляет доставки в Нижнем Новгороде из-за перебоев с мобильным интернетом. Как сообщили в маркетплейсе, клиенты могут получить заказы на пунктах выдачи, где стабильна связь. 

Пользователи получают уведомления об изменении адреса получения в личных кабинетах. В компании добавили. что покупку можно получить не только по QR-коду, но и по номеру заказа — это возможно даже при отсутствии доступа к мобильной сети.

Никаких санкций к владельцам пунктов выдачи, в которых отсутствует интернет, применяться не будет. Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, OZON рекомендует партнёрам подключить проводной интернет. Это обеспечит бесперебойную работу ПВЗ даже при нестабильной мобильной связи.

Ранее сообщалось, что пункты выдачи заказов маркетплейсов в Нижнем Новгороде возобновили работу после временных ограничений, вызванных перебоями в мобильном интернете. Также стало известно, что минцифры Нижегородской области работает над созданием карты с точками бесплатного Wi-Fi, которые уже действуют в Нижнем Новгороде и Дзержинске. 

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Теги:
Маркетплейс
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