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Общество

В Нижнем Новгороде зафиксировали самое прохладное 1 июля за четверть века

04 июля 2025 09:49  [86] Общество
В Нижнем Новгороде зафиксировали самое прохладное 1 июля за четверть века

В первый день июля 2025 года в Нижнем Новгороде была зафиксирована температура воздуха всего +14,9 градуса. Этот показатель оказался на пять градусов ниже климатической нормы для данного времени года.

Как отметила начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС" Ольга Мокеева, подобного похолодания в начале июля в регионе не наблюдалось на протяжении последних 25 лет.

"За последние 25 лет такого холодного июльского наступления не отмечалось", — подчеркнула синоптик.

Согласно архивным данным, самым холодным 1 июля за весь период метеонаблюдений остается 1947 год, когда температура составила +13,9 градуса. В противоположность этому, рекорд жары на эту дату был установлен в 1991 году — тогда воздух прогрелся до +34,7 градуса.

Несмотря на прохладное начало месяца, синоптики не прогнозируют серьезных погодных аномалий на июль в целом. По предварительным данным, температурный фон в регионе будет соответствовать климатической норме.

Сообщалось, что на следующей неделе нижегородцев ждет 30-градусная жара. 

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Теги:
Лето Погода Рекорд
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