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Экономика

Нижегородская ярмарка оспаривает иск на 6 млн долларов из-за истекшего срока

08 июля 2025 11:25  [74] Экономика
Нижегородская ярмарка оспаривает иск на 6 млн долларов из-за истекшего срока

Фото: Александр Воложанин

АО "Нижегородская ярмарка" просит арбитражный суд отклонить иск компании Luccio Enterprise Ltd с Сейшельских островов, которая требует вернуть более 6 млн долларов по старому векселю. По мнению ярмарки, сроки для таких требований давно прошли, а сам истец больше не имеет права на взыскание. Об этом пишет издание "Коммерсантъ-Приволжье".

История долга началась еще в 1995 году при губернаторе Борисе Немцове. Тогда региону пришлось возвращать крупную валютную сумму американскому Bank of New York, ошибочно переведенную в обанкротившийся банк "Нижегородец". Чтобы расплатиться, ярмарка взяла 3,5 млн долларов кредита в "Инкомбанке"под 25% годовых. Кроме того, в случае непогашения кредита в течение года процентная ставка увеличивалась до 100%. Кредит выплачен не был.

В 2004 году этот долг выкупила кипрская компания Fokker Development Ltd. Руководство Ярмарки не было поставлено в известность о проводимых торгах. Законность сделки пытались оспорить. В 2011 году ярмарка выдала ей вексель на 4,4 млн долларов с отсрочкой платежа на 10 лет.

Позже вексель перешел к другой кипрской фирме — Saricon Holdings Ltd. Когда та не смогла получить деньги в 2022 году, она перепродала вексель за 369 млн рублей компании Luccio Enterprise Ltd. Именно она сейчас и требует вернуть долг с процентами. Представители ярмарки утверждают, что Luccio не может требовать выплаты, так как срок предъявления векселя закончился в феврале 2023 года, а срок исковой давности истек в январе 2025 года.

Предыдущий держатель векселя, поддержала иск Luccio Enterprise Ltd, но не смогла подтвердить полномочия своего представителя в суде. Судья не нашла доверенности в реестре нотариальных действий, поэтому пока участие компании в деле под вопросом.

В спор также вмешалась прокуратура Нижегородской области. Ее представитель Ольга Костина заявила, что сделка между двумя иностранными компаниями может содержать признаки мнимости или действий в интересах недружественных государств. Особенно учитывая, что предыдущие держатели векселя зарегистрированы на Кипре.

В Luccio заявляют, что Сейшельские острова не входят в список недружественных стран, а сама сделка — взыскание долга по законно выданному векселю.

Суд допустил прокуратуру к участию в деле и обязал истца уточнить позицию по срокам, а Saricon — подтвердить полномочия своего представителя. Основное заседание назначено на август. Власти Нижегородской области ситуацию пока не комментируют.

Ранее сообщалось, что первый и второй этажи главного Ярморочного дома отремонтируют за 850 млн рублей.

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Теги:
Борис Немцов Нижегородская ярмарка Суд
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