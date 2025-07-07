Мэрия через суд изъяла недостроенную парковку на улице Ванеева Экономика

Власти Нижнего Новгорода через суд добились изъятия недостроенной многоуровневой парковки у компании "Инвестсити" на улице Ванеева в районе Кузнечихи. Об этом сообщил "Коммерсант-Приволжье".

Муниципалитет подал против застройщика два иска. Первый касался признания парковки площадью 6600 квадратных метров самовольной постройкой и требования её снести. Второй — об изъятии ещё одного недостроенного объекта на том же земельном участке. Позднее оба дела были объединены в одно производство. Суд частично удовлетворил требования мэрии, постановив изъять через продажу с торгов только недостроенную парковку кадастровой стоимостью 1,7 млн руб. В остальной части иска представителям мэрии было отказано.

Участники процесса могут обжаловать решение в течение месяца.

Ранее сообщалось, что строительство паркинга стартовало в 2022 году. Завершить работы планировалось к 2026 году. Однако в феврале 2024-го у "Инвестсити" истёк срок аренды участка, и договор продлён не был. Это обстоятельство стало основанием для судебного разбирательства.

В свою очередь, представители компании "Инвестсити" назвали виновниками срыва сроков строительства парковки местных жителей, которые оспаривали в судах договор аренды и действия застройщика.

Ранее сообщалось, что подрядчик ЖК "Радуга" в Дзержинске столкнулся с исками на 124 млн рублей.