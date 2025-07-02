Нижегородское "Торпедо" и московское ЦСКА обменялись нападающими

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Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" произвел обмен с московским ЦСКА. Об этом сообщается в социальных сетях команды.
Состав нижегородцев пополнил нападающий Егор Соколов, а армейцы заполучили права на Николая Коваленко.
Напомним, информация о возможном переходе Коваленко появилась в конце мая, но ни одна из сторон ее не подтверждала. Прошлый сезон Николай провел в Америке. Гендиректор "Торпедо" Евгений Забуга заявлял, что клуб сделал игроку "конкретное предложение в цифрах", но его приоритетом является НХЛ. Сейчас форвард находится в неопределенном состоянии, так как не получил квалификационное предложение о новом контракте от "Сан-Хосе Шаркс". Его отец, известный советский и российский хоккеист Андрей Коваленко, рассказал, что у Николая есть несколько предложений от клубов НХЛ. В случае возвращения в Россию нападающий будет представлять уже красно-синих.
Нападающий Егор Соколов, пополнивший нападение "Торпедо", вернулся в КХЛ после восьми сезонов в Северной Америке, где играл в системе "Юты". О его контракте с ЦСКА официально было объявлено только 2 июля, а уже сегодня он был обменян в "Торпедо". Соколов выступал за сборную России на юниорском и молодежном уровнях, в 2020 году он стал серебряным призером молодежного чемпионата мира. В прошлом сезоне 25-летний хоккеист набрал 44 (22+22) очка в 72 матчах регулярного чемпионата АХЛ. Контракт с новым игроком рассчитан на один сезон.
Для полной укомлектовки стартового состава нижегородцам осталось подписать одного защитника.
Ранее стало известно, что ХК "Торпедо" начнет сезон 2025/2026 на домашнем льду. Первые три матча нижегородцы сыграют с "Салаватом Юлаевым", СКА и "Ладой".
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