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Общество

Первую в 2025 году пересадку сердца выполнили в Нижнем Новгороде

07 июля 2025 12:51  [1] Общество
Первую в 2025 году пересадку сердца выполнили в Нижнем Новгороде

Фото: минздрав Нижегородской области

В Нижнем Новгороде провели первую в этом году операцию по пересадке донорского сердца. Трансплантация прошла в Специализированной кардиохирургической клинической больнице имени академика Б.А. Королева и стала единственным шансом на спасение для 56-летнего мужчины, находившегося в терминальной стадии сердечной недостаточности.

Как сообщили в медучреждении, операцией руководил кардиохирург Виктор Вайкин.

"Впервые пациент поступил на обследование в нижегородский кардиоцентр три года назад. Несмотря на проводимую терапию, состояние продолжало ухудшаться. В 2024 году стало очевидно, что его мозг и легкие не получают достаточно кислорода, и единственным выходом становится трансплантация сердца. Мужчина был немедленно внесен в лист ожидания", — рассказал врач.

Ожидание операции проходило в тяжелом состоянии: пациент почти не мог двигаться и нуждался в постоянной интенсивной терапии. Как только появилось донорское сердце, полностью совместимое по иммунологическим параметрам, врачи экстренно вызвали его на операцию.

Трансплантацию провели в ночь на 28 июня. Уже спустя 10 часов после вмешательства пациент начал дышать самостоятельно и смог говорить. Через сутки он сел и начал принимать пищу.
Главный врач СККБ Антон Максимов отметил, что такие операции требуют точной координации работы сразу нескольких медицинских служб.

"Трансплантация сердца — одна из самых сложных операций. Чаще всего в ней нуждаются достаточно молодые пациенты трудоспособного возраста, перенесшие воспалительные заболевания, повлекшие осложнения на сердце. Также среди таких больных — люди, страдающие от ишемической болезни сердца и стенокардии. Да, мы стараемся использовать фармакотерапию и менее радикальные хирургические вмешательства, но иногда пересадка — единственный способ спасти человеку жизнь", — объяснил Антон Максимов.

Он также подчеркнул, что сейчас в нижегородском кардиоцентре уже выполнены четыре такие операции.

"Раньше пациентов приходилось отправлять в столичные клиники. Сегодня у нас есть все ресурсы и подготовленные бригады, чтобы проводить трансплантации на месте. Мы используем современное оборудование и планируем наращивать количество подобных операций", — добавил главврач.

Операции по пересадке сердца входят в число направлений, развитие которых предусмотрено в рамках нового нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь". Он стартовал в 2025 году по поручению президента России Владимира Путина и стал продолжением национального проекта "Здравоохранение", охватывая весь спектр медицинской помощи — от первичного звена до реабилитации.

Напомним, что Путин наградил главврача кардиохирургической больницы в Нижнем Новгороде.

Сообщалось также, что на базе Нижегородского кардиоцентра готовится к открытию трехэтажная поликлиника.

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Теги:
больницы Здравоохранение Медицина и здоровье
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