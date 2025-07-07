Такси в Нижегородской области подорожало на 13% Экономика

По итогам первого полугодия 2025 года стоимость поездок на такси в Нижнем Новгороде и области за последний год заметно увеличилась. Об этом сообщают аналитики сервиса "Яндекс Такси".

С июля 2024 по июнь 2025 средняя стоимость одной минуты поездки в регионе выросла с 22 до 25 рублей — это примерно на 13% больше, чем годом ранее. Расчеты учитывают сезонные колебания.

На данный момент рост цен замедлился, но в скором времени стоит ожидать очередное подорожание до 30% из-за высоких цен на автомобили и их обслуживание, ужесточения требований к приезжим водителям, а также повышения выплат водителям.

Ранее сообщалось, что функция отказа от поездки с водителем-мигрантом может появиться в российских приложениях такси.