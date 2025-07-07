Никита Кологривый приехал в Нижний Новгород

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Российские актеры и деятели искусства начинают прибывать в Нижний Новгород для участия в девятом фестивали нового российского кино "Горький fest" (18+), который пройдет с 10 по 16 июля.
Так, в столицу Приволжья уже приехал актер Никита Кологривый. Готовиться к красной дорожке и церемонии открытия он начал с самого утра, поэтому пошел в тренажерный зал.
"Наконец-то я добрался до Нижнего Новгорода и до этого замечательного места. Потому что сегодня у нас мероприятие, надо быть готовым. Чтобы быть готовым, надо подтягиваться", - рассказал Кологривый в своем телеграм-канале.
На фестиваль также приедут Мария Кравченко, Денис Шведов, Екатерина Климова, Светлана Бондарчук и многие другие.
Также выяснилось, что в состав жюри вошла актриса Ольга Сутулова.
Ранее мы публиковали программу мероприятий (18+) "Горький fest".
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