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Общество

Никита Кологривый приехал в Нижний Новгород

10 июля 2025 14:06  [84] Общество
Никита Кологривый приехал в Нижний Новгород

Фото: телеграм-канал Никиты Кологривого

Российские актеры и деятели искусства начинают прибывать в Нижний Новгород для участия в девятом фестивали нового российского кино "Горький fest" (18+), который пройдет с 10 по 16 июля. 

Так, в столицу Приволжья уже приехал актер Никита Кологривый. Готовиться к красной дорожке и церемонии открытия он начал с самого утра, поэтому пошел в тренажерный зал. 

"Наконец-то я добрался до Нижнего Новгорода и до этого замечательного места. Потому что сегодня у нас мероприятие, надо быть готовым. Чтобы быть готовым, надо подтягиваться", - рассказал Кологривый в своем телеграм-канале.

На фестиваль также приедут Мария Кравченко, Денис Шведов, Екатерина Климова, Светлана Бондарчук и многие другие.

Также выяснилось, что в состав жюри вошла актриса Ольга Сутулова. 

Ранее мы публиковали программу мероприятий (18+) "Горький fest".

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Теги:
Горький fest знаменитости Кинематограф
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