Актриса Ольга Сутулова присоединится к жюри кинофестиваля "Горький fest"

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45-летняя актриса театра и кино Ольга Сутулова ("Цикады", "Алиби", "Спроси Марту") вошла в состав жюри фестиваля современного российского кино "Горький fest" (18+), который стартует в Нижнем Новгороде 10 июля.
Как сообщили организаторы кинофестиваля, Сутулова присоединится к жюри 11 июля, в первый день конкурсных показов. Получается, сегодня на красной дорожке звезды не будет.
Актриса призналась, что для нее большая честь стать членом жюри "Горький fest". А также выразила надежду, что еще это большая радость, поскольку на этом фестивале "всегда новые классные фильмы, новые лица, интересные темы".
Ранее мы рассказывали, что фестиваль-2025 откроется фильмом "Беги" (16+), в котором снялись Михаил Пореченков и Никита Кологривый. Оба будут на церемонии открытия. Кто еще ожидается на красной дорожке - читайте здесь.
Ознакомиться с полной программой IX фестиваля можно на сайте НИА "Нижний Новгород".
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