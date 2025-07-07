Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
Мобильные бригады начали работать с жалобами нижегородцев на вонь
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Культура и отдых
10 июля 2025 13:45  [91] Актриса Ольга Сутулова присоединится к жюри кинофестиваля "Горький fest"
10 июля 2025 11:58  [160] Захар Прилепин задумал экранизацию и мюзикл по новому роману о Разине
09 июля 2025 11:39  [406] Более 1,3 тысячи российских парков преобразят в рамках нацпроекта в 2025 году
09 июля 2025 07:00  [937] Археологи нашли 16 погребений и захоронение коня в Вачском районе
08 июля 2025 12:39  [452] Ретропоезд доставит туристов из Нижнего Новгорода в Арзамас
07 июля 2025 19:43  [531] 100 млн рублей выделено на строительство музея в Нижнем Новгороде
07 июля 2025 17:51  [502] Выявленные на нижегородском фуникулере нарушения не влияют на его безопасность
07 июля 2025 15:39  [452] Что посмотреть нижегородцам в День семьи: 7 тёплых фильмов о любви и близости
07 июля 2025 13:26  [460] Нижний Новгород ждет более 5 млн туристов в 2025 году
06 июля 2025 08:00  [547] Госэкспертиза забраковала проект реконструкции исторической чайной на Кожевенной
Культура и отдых

Актриса Ольга Сутулова присоединится к жюри кинофестиваля "Горький fest"

10 июля 2025 13:45  [91] Культура и отдых
Актриса Ольга Сутулова присоединится к жюри кинофестиваля Горький fest

Фото: скриншот видео из телеграм-канала "Горький fest"

45-летняя актриса театра и кино Ольга Сутулова ("Цикады", "Алиби", "Спроси Марту") вошла в состав жюри фестиваля современного российского кино "Горький fest" (18+), который стартует в Нижнем Новгороде 10 июля. 

Как сообщили организаторы кинофестиваля, Сутулова присоединится к жюри 11 июля, в первый день конкурсных показов. Получается, сегодня на красной дорожке звезды не будет. 

Актриса призналась, что для нее большая честь стать членом жюри "Горький fest". А также выразила надежду, что еще это большая радость, поскольку на этом фестивале "всегда новые классные фильмы, новые лица, интересные темы". 

Ранее мы рассказывали, что фестиваль-2025 откроется фильмом "Беги" (16+), в котором снялись Михаил Пореченков и Никита Кологривый. Оба будут на церемонии открытия. Кто еще ожидается на красной дорожке - читайте здесь

Ознакомиться с полной программой IX фестиваля можно на сайте НИА "Нижний Новгород"

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Горький fest знаменитости Кинематограф
Поделиться:
Новости по теме
09 июля 2025 18:27  [336] Проезд к Театральной площади перекроют из-за открытия "Горький fest"
08 июля 2025 11:29  [439] Снятый в Нижнем Новгороде сериал "Три сестры" покажут в рамках "Горький fest"
30 июня 2025 19:00  [806] Опубликована внеконкурсная программа "Горький fest-2025" в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
07 июля 2025 16:44Classic Touring 2025: как прошел нижегородский этап кольцевых гонок
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных