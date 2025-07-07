Актриса Ольга Сутулова присоединится к жюри кинофестиваля "Горький fest" Культура и отдых

Фото: скриншот видео из телеграм-канала "Горький fest"

45-летняя актриса театра и кино Ольга Сутулова ("Цикады", "Алиби", "Спроси Марту") вошла в состав жюри фестиваля современного российского кино "Горький fest" (18+), который стартует в Нижнем Новгороде 10 июля.

Как сообщили организаторы кинофестиваля, Сутулова присоединится к жюри 11 июля, в первый день конкурсных показов. Получается, сегодня на красной дорожке звезды не будет.

Актриса призналась, что для нее большая честь стать членом жюри "Горький fest". А также выразила надежду, что еще это большая радость, поскольку на этом фестивале "всегда новые классные фильмы, новые лица, интересные темы".

Ранее мы рассказывали, что фестиваль-2025 откроется фильмом "Беги" (16+), в котором снялись Михаил Пореченков и Никита Кологривый. Оба будут на церемонии открытия. Кто еще ожидается на красной дорожке - читайте здесь.

Ознакомиться с полной программой IX фестиваля можно на сайте НИА "Нижний Новгород".