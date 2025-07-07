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Общество

Проект реставрации главного корпуса ПИМУ оценили в 3,2 млн рублей

10 июля 2025 17:00  [86] Общество
Проект реставрации главного корпуса ПИМУ оценили в 3,2 млн рублей

Фото: Александр Воложанин

Федеральный исследовательский медицинский университет объявил конкурс на разработку проектно-сметной документации для реставрации фасадов и входных групп здания бывшего правления пароходного общества "Волга" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Как следует из конкурсной документации, начальная цена контракта составляет 3,2 млн рублей.

Объект культурного наследия, построенный в 1913-1914 годах, расположен на площади Минина и Пожарского, 10/1. Согласно документации, здание отнесено ко II категории сложности. Все работы должны быть выполнены в течение 90 календарных дней с момента заключения договора. Подрядчик обязан приступить к выполнению не позднее трёх дней после подписания контракта.

В состав проектной документации войдут предварительные работы, комплексные научные исследования, эскизный и основной проект реставрации, рабочая документация и отчетные материалы. Особое внимание будет уделено разделу по обеспечению сохранности культурного наследия, а также соответствию нормативным требованиям и актуальным ГОСТам.

К участию в конкурсе допускаются только субъекты малого и среднего предпринимательства. При этом подрядчик должен иметь лицензию на деятельность по сохранению объектов культурного наследия, а также быть членом профильной саморегулируемой организации с соответствующим уровнем ответственности в компенсационном фонде.

Сметная документация должна быть подготовлена на основании проектных решений и ведомостей объемов работ, в соответствии с федеральной сметно-нормативной базой ФСНБ-2022. Стоимость работ будет определяться с учетом текущих рыночных цен, а все расчеты должны быть подтверждены анализом цен и технико-коммерческими предложениями.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 июля 2025 года. Подведение итогов запланировано на 21 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что фасад главного корпуса ПИМУ отреставрируют впервые за 20 лет.

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Теги:
ОКН ПИМУ Реставрация
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