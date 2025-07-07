Проект реставрации главного корпуса ПИМУ оценили в 3,2 млн рублей

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Федеральный исследовательский медицинский университет объявил конкурс на разработку проектно-сметной документации для реставрации фасадов и входных групп здания бывшего правления пароходного общества "Волга" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Как следует из конкурсной документации, начальная цена контракта составляет 3,2 млн рублей.
Объект культурного наследия, построенный в 1913-1914 годах, расположен на площади Минина и Пожарского, 10/1. Согласно документации, здание отнесено ко II категории сложности. Все работы должны быть выполнены в течение 90 календарных дней с момента заключения договора. Подрядчик обязан приступить к выполнению не позднее трёх дней после подписания контракта.
В состав проектной документации войдут предварительные работы, комплексные научные исследования, эскизный и основной проект реставрации, рабочая документация и отчетные материалы. Особое внимание будет уделено разделу по обеспечению сохранности культурного наследия, а также соответствию нормативным требованиям и актуальным ГОСТам.
К участию в конкурсе допускаются только субъекты малого и среднего предпринимательства. При этом подрядчик должен иметь лицензию на деятельность по сохранению объектов культурного наследия, а также быть членом профильной саморегулируемой организации с соответствующим уровнем ответственности в компенсационном фонде.
Сметная документация должна быть подготовлена на основании проектных решений и ведомостей объемов работ, в соответствии с федеральной сметно-нормативной базой ФСНБ-2022. Стоимость работ будет определяться с учетом текущих рыночных цен, а все расчеты должны быть подтверждены анализом цен и технико-коммерческими предложениями.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16 июля 2025 года. Подведение итогов запланировано на 21 июля 2025 года.
Ранее сообщалось, что фасад главного корпуса ПИМУ отреставрируют впервые за 20 лет.
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