Минстрой выдал разрешение на реконструкцию лабазов на Черниговской набережной Культура и отдых

Фото: GloraX

Федеральный девелопер GloraX получил разрешение от минстроя на реставрацию двух объектов культурного наследия, расположенных на Черниговской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в компании.

Работы будут вестись в рамках проекта GloraX Premium Черниговская.

Речь идет о зданиях на улице Гаршина, входящих в состав комплекса мукомольной мельницы торгового дома "Емельян Башкиров с сыновьями". Это "Общежитие для рабочих" и "Лабазы для склада товара". Оба объекта имеют статус культурного наследия регионального значения.

Оба здания были возведены в период с 1887 по 1914 год по проекту архитектора Роберта Килевейна и входят в архитектурный ансамбль, известный как "Дом Килевейна". На сегодня постройки находятся в разной степени сохранности, что требует индивидуального подхода к каждому из них.

Ранее проект реставрации и адаптации объектов для современного использования получил положительное заключение государственной экспертизы. В них обустроят гостиницы.

После завершения реставрации здание "Общежитие для рабочих" площадью 4 224 кв. метров будет включать 66 апартаментов: 58 однокомнатных, 6 двухкомнатных и 2 трехкомнатных. Также на первом этаже разместятся три коммерческих помещения общей площадью 256 кв. метров, где планируется открыть ресторан и предприятия сферы услуг.

Второй объект, "Лабазы для склада товара", практически не сохранился в надземной части, поэтому его восстановление будет вестись по архивным материалам и фотографиям. После реконструкции здание площадью 2 634 кв. метров будет включать 42 апартамента (32 однокомнатных и 10 двухкомнатных), а также четыре коммерческих помещения общей площадью 412 кв. метров.

Напомним, что проект по реновации Черниговской набережной в Нижнем Новгороде стартовал в 2023 году. Помимо жилых корпусов, в рамках проекта предусмотрено создание общественных пространств, объектов торговли и социальной инфраструктуры. Общая площадь застройки составит 138,3 тысячи кв. метров.

Ранее появились эскизы будущей гостиницы возле усадьбы Рябининой в Нижнем Новгороде.