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Культура и отдых

Госэкспертиза забраковала проект реконструкции исторической чайной на Кожевенной

06 июля 2025 08:00  [71] Культура и отдых
Госэкспертиза забраковала проект реконструкции исторической чайной на Кожевенной

Проект по сохранению здания бывшей чайной "Столбы" в Нижнем Новгороде не получил одобрения государственной экспертизы. Соответствующее отрицательное заключение было выдано 4 июля.

Историческое строение, возведённое в XIX веке, расположено по адресу улица Кожевенная, 11. Как следует из сведений, размещённых в ГИС ЕГРЗ, проектную документацию подготовила компания "Велес НН", а застройщиком выступает московская фирма "Дом ученых". Планировалось, что здание реконструируют под небольшую семейную гостиницу на 14 номеров.

Изображение: gge.ru

Напомним, в 2024 году проект реставрации этого объекта культурного наследия получил одобрение. Однако позднее принято решение изменить назначение здания, и реставрация сменилась реконструкцией с новой функцией. На размещённом у объекта информационном щите сообщалось, что строительные работы стартуют в октябре-декабре 2024 года и завершатся к 2026 году.

Трёхэтажное здание с колоннами, построенное в 1839 году по проекту Георга Кизеветтера, изначально принадлежало купцу Фёдору Переплётчикову. Сначала в нём размещались склады, торговые помещения и гостиница, а после смерти владельца здание использовалось как ночлежка и трактир. В начале XX века, по инициативе Максима Горького, в этом здании был открыт просветительский клуб для нуждающихся, получивший название чайной "Столбы".

Ранее сообщалось, что проект сохранения дома Штерновой в Нижнем Новгороде не прошел госэкспертизу.

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Теги:
экспертиза
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