Огромный провал образовался на Белинке в Нижнем Новгороде: что говорят власти Общество

Фото: Александр Воложанин

Огромный провал на улице Белинского,97 в Нижнем Новгороде огородили. Место просадки грунта уже обследовано, сообщили в НИА "Нижний Новгород" в администрации Советского района.

По данным ИА "В городе N", яма по указанному адресу появилась примерно год назад. Но тогда обвала грунта не было. Из-за дождей в июне 2025 года ситуация ухудшилась. В конце концов асфальт просел.

После собрания жильцов с представителями коммунальных служб опасный участок был огорожен. Местные жители считают, что причиной разрушения стали ошибки при укладке труб и асфальтового покрытия. Они отмечают, что трещины появляются и на других участках улицы, что может привести к новым провалам.

В райадминистрации НИА "Нижний Новгород" сообщили, что место просадки грунта обследовано. Подземные коммуникации признаны технически исправными. Сейчас разрабатываются технические решения, которые должны предотвратить подобные случаи в будущем. После их реализации планируется восстановить благоустройство территории.

Ранее сообщалось, что огромная яма образовалась на пересечении улиц Ковалихинской и Академика Блохиной, однако вскоре провал устранили.