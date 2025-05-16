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Культура и отдых

Сделанный нижегородцами старейший теплоход "Н.В. Гоголь" откроет 114-ю навигацию

20 мая 2025 10:03  [131] Культура и отдых
Сделанный нижегородцами старейший теплоход Н.В. Гоголь откроет 114-ю навигацию

Фото: телеграм-канал АО "Объединенная судостроительная корпорация"

Колесный пароход "Н.В. Гоголь", признанный старейшим пассажирским судном в России, в 2025 году начнет свою 114-ю навигацию. Об этом сообщили в АО "Объединенная судостроительная корпорация". 

Отмечается, что первый рейс в новом сезоне состоится 31 мая — судно совершит двухчасовую прогулку по Северной Двине вдоль живописных берегов Архангельска.

Пароход был построен в 1911 году на Сормовской верфи в Нижнем Новгороде (сегодня это ОСК "Красное Сормово"). С 1972 года "Н.В. Гоголь" принадлежит Центру судоремонта "Звездочка". Несмотря на более чем столетнюю историю, судно продолжает оставаться на ходу и используется как экскурсионное благодаря тщательному уходу и техническому обслуживанию.

Минувшая навигация стала рекордной за всю историю парохода. За четыре месяца судно совершило 118 прогулочных и экскурсионных рейсов, перевезя свыше 12 тысяч пассажиров.

"Н.В. Гоголь" официально внесён в Книгу рекордов России как самый старый действующий двухпалубный колесный круизный пароход. Некоторые его элементы сохранились со времени постройки.

Ранее сообщалось, что "Красное Сормово" спустило на воду второй краболов "Кильдин", а сдачу круизного теплохода "Карелия" в Нижнем Новгороде перенесли на конец года.

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Теги:
Красное Сормово пароходство Судостроение
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