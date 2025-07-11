Около места ДТП с BMW на Нижневолжской набережной заметили венок Общество

Фото: телеграм-канал "Нижний Новгород без цензуры"

У фасада административного здания на Нижневолжской набережной Нижнего Новгорода, куда накануне врезался автомобиль BMW, появился траурный венок. Фото с места происшествия появилось в социальных сетях.

Напомним, ранним утром 13 июля 26-летний водитель не справился с управлением и на высокой скорости врезался в фасад здания. В результате аварии мужчина получил травмы и был госпитализирован. А вот машина получила более серьезные повреждения.

Нижегородцы в соцсетях предположили, что венок на место ДТП принесли из-за скорби о разбитой иномарке.

Ранее сообщалось, что пострадавшая в аварии на Бекетова девочка скончалась в больнице.