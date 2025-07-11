Движение на участке трассы "Поветлужье" около Семенова ограничат в июле Общество

Фото: Александр Воложанин

На федеральной трассе Р-177 "Поветлужье" с 25 июля 2025 года начнут действовать ограничения движения на участке с 103-го по 119-й км в городском округе Семенове. Как сообщает ФКУ "Упрдор Москва — Нижний Новгород", меры связаны с началом подготовительных работ перед масштабным ремонтом дорожного покрытия, который запланирован на 2026–2027 годы.

Сообщается, что ограничения будут действовать до 30 октября 2025 года. На период проведения работ возможны локальные сужения проезжей части и ограничения скорости: до 50 км/ч вне населенных пунктов и до 40 км/ч — в населенных. Автомобилистов просят быть внимательными, соблюдать временные схемы движения и следовать указаниям дорожных знаков.

Также продолжают действовать ограничения на мосту через реку Люнда в деревне Боковая (115-й км трассы Р-177). Там с апреля по декабрь 2025 года идет капитальный ремонт. Движение организовано по временной дороге с ограничением скорости до 40 км/ч.

На другом участке трассы Р-177 — мосту через реку Зимара (123-й км, Воскресенский район) — из-за снижения несущей способности конструкций движение разрешено только по одной полосе. Максимальная скорость — 20 км/ч. Введено ограничение по массе: не более 20 тонн общей массы и 8 тонн на ось. Для грузового транспорта предусмотрен объезд по маршруту Боковая – Красные Баки – Ядрово – Воздвиженское – Воскресенское.

На трассе Р-158 Нижний Новгород — Саратов также сохраняются ограничения. В Дальнеконстантиновском районе на участке с 41-го по 46-й км, где ранее велся капитальный ремонт с расширением дороги, работы временно приостановлены. Движение осуществляется по двум полосам, скорость ограничена до 40 или 50 км/ч в зависимости от участка.

В городском округе Арзамас, на отрезке трассы Р-158 с 77-го по 104-й км, капитальный ремонт продолжается. На всем протяжении действуют ограничения: сужение проезжей части, возможен реверсивный режим. Максимальная скорость — 50 км/ч, в населенных пунктах — 40 км/ч.

Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов и строго соблюдать временные схемы движения.