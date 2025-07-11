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Общество

Сильные дожди ожидаются в Нижнем Новгороде 14 июля

14 июля 2025 13:11  [87] Общество
Сильные дожди ожидаются в Нижнем Новгороде 14 июля

Фото: Александр Воложанин

Вечером 14 июля на территории Нижегородской области и в Нижнем Новгороде сохраняется неблагоприятная погодная обстановка — местами ожидаются сильные дожди. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. 

Водителям рекомендуется соблюдать предельную осторожность. Из-за осадков заметно ухудшается видимость, обочины и грунтовые дороги становятся размытыми и рыхлыми. Повышенная скользкость дорожного покрытия может привести к заносам и потере управления.

Особое внимание следует уделить выбору маршрута: избегайте низин и участков с риском подтопления.

Автомобилистам советуют снизить скорость и быть максимально внимательными за рулем.

Напомним, накануне залповый ливень размыл грунт в Нижегородском кремле, предназначенный для благоустройства участка между Зачатской и Георгиевской башнями, а также затопил некоторые улицы Нижнего Новгорода.

Кроме того, из-за подъёма уровня воды в Автозаводском магистральном канале оказались подтопленными трамвайные рельсы в районе остановки общественного транспорта "Больница № 23" на улице Красных партизан. Из-за этого временно остановили маршруты №8 и №12.

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Теги:
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