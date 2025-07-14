Сборку раздаточных коробок начали на новом заводе в Заволжье Экономика

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

В городе Заволжье Нижегородской области открыли новое производство автомобильных компонентов. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

По его словам, на предприятии стартовала сборка раздаточных коробок для полноприводных автомобилей. Ранее на этой же площадке компания "Соллерс" наладила выпуск трансмиссий.

Глеб Никитин отметил, что Заволжье укрепляет статус одного из ключевых центров автомобильной промышленности Нижегородской области. В будущем здесь планируют расширять производственные мощности и организовать локальное литье комплектующих.

Общий объем инвестиций в проект составляет 350 миллионов рублей. Значительная часть этой суммы предоставлена в виде льготного займа Фондом развития промышленности.

Ранее на индустриальной площадке Заволжского моторного завода в Нижегородской области стартовало серийное производство алюминиевых картеров.