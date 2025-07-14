Карту точек с бесплатным Wi-Fi создают в Нижегородской области
В каких округах Нижегородской области клещи нападают чаще всего
СК предупредил о массовых взломах аккаунтов в Telegram
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
15 июля 2025 16:02  [69] Сборку раздаточных коробок начали на новом заводе в Заволжье
15 июля 2025 11:55  [174] Нижегородцы стали активнее строить дома с защитой через эскроу-счета
15 июля 2025 11:15  [219] Логистический центр построят в Новинках за 12 миллиардов рублей
14 июля 2025 19:30  [321] Три участка под строительство жилья в Нижегородской области выставлены на торги
14 июля 2025 17:30  [356] Нижегородские предприятия увеличили объемы производства в 2025 году
14 июля 2025 16:11  [307] Нижегородский производитель теплового оборудования присоединился к федеральному проекту "Производительность труда"
14 июля 2025 14:34  [282] В ВТБ оценили конкуренцию банков с маркетплейсами
14 июля 2025 13:46  [833] Нижегородская область получит 186,5 млн рублей на строительство модульных отелей
14 июля 2025 12:20  [874] Нижегородским семьям придется копить на квартиру почти четыре года
13 июля 2025 06:24  [619] Нижегородская компания по выпуску трубопроводных систем присоединилась к проекту "Производительность труда"
Экономика

Сборку раздаточных коробок начали на новом заводе в Заволжье

15 июля 2025 16:02  [69] Экономика
Сборку раздаточных коробок начали на новом заводе в Заволжье

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

В городе Заволжье Нижегородской области открыли новое производство автомобильных компонентов. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

По его словам, на предприятии стартовала сборка раздаточных коробок для полноприводных автомобилей. Ранее на этой же площадке компания "Соллерс" наладила выпуск трансмиссий.

Глеб Никитин отметил, что Заволжье укрепляет статус одного из ключевых центров автомобильной промышленности Нижегородской области. В будущем здесь планируют расширять производственные мощности и организовать локальное литье комплектующих.

Общий объем инвестиций в проект составляет 350 миллионов рублей. Значительная часть этой суммы предоставлена в виде льготного займа Фондом развития промышленности.

Ранее на индустриальной площадке Заволжского моторного завода в Нижегородской области стартовало серийное производство алюминиевых картеров.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автопром Промышленность
Поделиться:
Новости по теме
14 июля 2025 17:30  [356] Нижегородские предприятия увеличили объемы производства в 2025 году
20 ноября 2024 17:53  [1077] Нижегородский завод "Линк" стал участником нацпроекта "Производительность труда"
07 июля 2023 18:13  [1022] Глеб Никитин: "Решения Правительства России очень важны для поддержки отечественного автопрома"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
14 июля 2025 15:00Нижегородский падел-клуб принял первых игроков: фоторепортаж с открытия
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных