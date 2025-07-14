Опубликовано видео задержания начальника полиции нижегородского аэропорта

УФСБ России по Нижегородской области опубликовало кадры задержания начальника линейного отдела полиции аэропорта Нижнего Новгорода Намига Мусаева.
Напомним, информация о задержании появилась 13 июля. Мусаев оказался в центре уголовного расследования по подозрению в причастности к организации канала нелегальной миграции.
Так, следствие установило, что с июня 2024 года по апрель 2025 года сотрудники полиции на транспорте, зная о нарушениях миграционного законодательства, за денежное вознаграждение помогали иностранцам оставаться в стране, а также беспрепятственно покидать ее территорию, не понеся административного наказания.
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России по Нижегородской области возбудило уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий и организации незаконной миграции.
Сейчас продолжаются оперативные мероприятия. Следователи устанавливают всех причастных к преступлению и выясняют детали противоправной схемы.
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