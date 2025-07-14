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Экономика

Андрей Корчагин возглавил нижегородский "Красный Якорь"

16 июля 2025 14:15  [68] Экономика
Андрей Корчагин возглавил завод Красный Якорь

Фото: страница завода "Красный Якорь" во "ВКонтакте"

Андрей Корчагин возглавил нижегородский завод "Красный Якорь", сообщается в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

До утверждения на пост Корчагин занимал должность директора по внутреннему контролю на предприятии, а затем временно исполнял обязанности главы завода.

Напомним, прежний генеральный директор и экс-спикер нижегородской думы Дмитрий Барыкин находится в федеральном розыске. По решению Тверского суда Москвы он заочно арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Отсчет начнется с момента задержания Барыкина на территории России либо с его экстрадиции или депортации на территорию страны.

При этом сообщалось, что уголовное дело в отношении Барыкина не связано с деятельностью завода "Красный Якорь". 

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Теги:
Дмитрий Барыкин Красный якорь
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