Андрей Корчагин возглавил нижегородский "Красный Якорь"

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Андрей Корчагин возглавил нижегородский завод "Красный Якорь", сообщается в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).
До утверждения на пост Корчагин занимал должность директора по внутреннему контролю на предприятии, а затем временно исполнял обязанности главы завода.
Напомним, прежний генеральный директор и экс-спикер нижегородской думы Дмитрий Барыкин находится в федеральном розыске. По решению Тверского суда Москвы он заочно арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Отсчет начнется с момента задержания Барыкина на территории России либо с его экстрадиции или депортации на территорию страны.
При этом сообщалось, что уголовное дело в отношении Барыкина не связано с деятельностью завода "Красный Якорь".
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