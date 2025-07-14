Андрей Корчагин возглавил нижегородский "Красный Якорь" Экономика

Фото: страница завода "Красный Якорь" во "ВКонтакте"

Андрей Корчагин возглавил нижегородский завод "Красный Якорь", сообщается в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

До утверждения на пост Корчагин занимал должность директора по внутреннему контролю на предприятии, а затем временно исполнял обязанности главы завода.

Напомним, прежний генеральный директор и экс-спикер нижегородской думы Дмитрий Барыкин находится в федеральном розыске. По решению Тверского суда Москвы он заочно арестован на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Отсчет начнется с момента задержания Барыкина на территории России либо с его экстрадиции или депортации на территорию страны.

При этом сообщалось, что уголовное дело в отношении Барыкина не связано с деятельностью завода "Красный Якорь".