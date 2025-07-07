Повторный конкурс на поиск перевозчика на маршрут №171 объявлен в Нижнем Новгороде Общество

Повторный конкурс на поиск перевозчика на маршрут №171 "ЖК "Окский берег" – Микрорайон Верхние Печеры" объявлен в Нижнем Новгороде. Объявление на сайте госзакупок разместил Центр развития транспортных систем".

Согласно опубликованной информации, заявки на участие в отборе принимаются до 16 июля. Итоги планируется подвести 18 июля.

Начало исполнения контракта назначено на 1 августа, завершение - 31 марта 2026 года. Предельная стоимость контракта составляет 9,9 млн рублей.

Услуги должны предоставляться автобусами среднего класса. Определение исполнителя будет осуществляться в форме электронного запроса котировок.

Напомним, в прошлый раз конкурс на определение перевозчика для маршрута № 171 не состоялся из-за отсутствия заявок. Добавим, что №171 - это новый пригородный автобусный маршрут, перевозки на котором будут осуществляться по регулируемым тарифам.

Ранее сообщалось, что перевозчиков нашли для трех новых автобусных маршрутов в Нижнем Новгороде