Мэр Нижнего Новгорода провел первую личную встречу с кстовчанами Политика

Фото: пресс-служба мэрии

В деревне Подлесово, расположенной рядом с городом Кстово, отремонтируют дворы и обустроят парковки. Такое решение принял мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев после первой личной встречи с жителями в Кстове. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На прием к главе города пришли жительницы деревни Ольга Кузнецова и Мария Горева. Они рассказали, что их дворовые территории не попали в программу благоустройства в прошлом году, хотя рядом уже проводились ремонтные работы.

В настоящее время в деревне Подлесово проживает около 1,5 тысяч человек. Благоустройство территории этого населенного пункта продолжат, включив в него не только ремонт дорог, но и создание парковочных мест, на которых особенно настаивают жители. Работы планируется начать уже в августе.

Глава местного самоуправления Кстовского округа Иван Уланов уточнил, что в прошлом году в деревне уже отремонтировали семь дворов, а в этом году планируется привести в порядок ещё восемь.

Напомним, около месяца назад Кстовский округ был исключён из перечня муниципальных образований Нижегородской области. Решение принято в связи с тем, что в ходе административной реформы округ объединили с Нижним Новгородом. До конца 2025 года в объединённом городском округе необходимо будет сформировать единые органы МСУ и единый бюджет.