Девять квартир в Нижегородском районе перейдут в собственность региона Общество

Фото: Александр Воложанин

Администрация Нижнего Новгорода передаст в собственность Нижегородской области девять жилых помещений, расположенных в Нижегородском районе. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии гордумы по имуществу и земельным отношениям, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

Как сообщила руководитель городского комитета по управлению муниципальным имуществом Светлана Помпаева, соответствующее поручение поступило от губернатора.

На данный момент все квартиры уже заняты областными госслужащими. Площадь передаваемых объектов варьируется от 77 до 134 квадратных метров. Они используются в качестве служебного жилья и сейчас находятся в региональном пользовании на безвозмездной основе.

По словам Помпаевой, после процедуры передачи ответственность за содержание и ремонт помещений перейдет от муниципалитета к нижегородскому правительству.

Глава имущественного комитета также добавила, что полного списка таких квартир у нее нет, так как расселением занимается департамент жилья, но пообещала подготовить перечень всех квартир, закрепленных за госслужащими.

Комиссия по имуществу поддержала инициативу и рекомендовала думе одобрить передачу недвижимости в региональную собственность.

Отметим, что в марте депутаты одобрили передачу 44 квартир из государственной собственности Нижегородской области в муниципальную для обеспечения жильем детей-сирот.