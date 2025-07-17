Пробный пуск фонтана провели в Нижнем Новгороде у ДК Орджоникидзе Общество

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

В сквере у дома культуры имени Серго Орджоникидзе в Московском районе Нижнего Новгорода состоялся пробный запуск нового фонтана.

Объект стал частью благоустройства общественного пространства, обновляемого в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Как сообщили в районной администрации, в ходе тестирования специалисты проверили работу всех систем — от подсветки до насосного оборудования.

По словам первого заместителя главы администрации Олега Сокурова, фонтан, не функционировавший несколько десятилетий, фактически был построен заново. Полностью заменены системы водоснабжения, водоотведения и электроснабжения, установлены новые форсунки и светильники, смонтирована чаша.

Подрядчик проекта Сергей Куклин уточнил, что фонтан выполнен в классическом круглом стиле диаметром 9 метров. Внутри установлены одна центральная пенная насадка и 48 динамических моноструйных форсунок. Освещение обеспечивают 51 светодиодный светильник, меняющий цвета по восьми запрограммированным сценариям с интервалом около полутора минут.

Ранее стало известно, что на строительство нового фонтана в сквере около ДК Орджоникидзе выделено 12,4 млн рублей, а на благоустройство сквера — свыше 50,5 млн рублей.

Напомним также, что 8 июля после реконструкции в Нижнем Новгороде открылся парк имени 1 Мая.