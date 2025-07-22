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Общество

В Госдуме предложили втрое повысить лимит долгов для запрета на выезд за границу

22 июля 2025 08:28  [248] Общество
В Госдуме предложили втрое повысить лимит долгов для запрета на выезд за границу

Депутаты Госдумы обсуждают повышение минимальной суммы задолженности для временного ограничения права на выезд за границу. Глава комитета по труду Ярослав Нилов сообщил об этом телеканалу "360".

Нилов призвал применять запрет на выезд только к злостным нарушителям и должникам с серьёзными долгами, а не к тем, кто не осведомлён о штрафах. Сейчас запрет вводится при задолженности от 30 тысяч рублей или от 10 тысяч после двух месяцев просрочки. В новом законопроекте предлагается увеличить эти пороговые значения до 90 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно.

Нилов отметил, что текущие лимиты были установлены в 2017 году, когда МРОТ составлял 7,5 тысячи рублей.

Юрист по туризму Эдуард Шалоносов поддержал инициативу, отметив, что действующий порог в 30 тысяч рублей устарел и создаёт неоправданные ограничения. Он подчеркнул, что решение о запрете должно приниматься судом, а не приставами, и предложил автоматическое снятие ограничений после урегулирования задолженности.

При этом, инициатива не затрагивает долги по алиментам, компенсациям за смерть кормильца, возмещение вреда и морального ущерба.

Напомним, по данным на май 2025 года, более 215 тысяч жителей Нижегородской области не могли покинуть территорию России из-за накопившихся долгов. Совокупная сумма задолженностей превысила 23,4 млрд рублей. При этом почти 9,5 тысячи человек числятся неплательщиками по алиментам. Общая сумма таких долгов составляет около 1,5 млрд рублей.

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Теги:
Госдума Долги Туризм
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