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Экономика

Школа для одаренных детей на Бору подорожала до 7 млрд рублей

22 июля 2025 11:20  [197] Экономика
Школа для одаренных детей на Бору подорожала до 7 млрд рублей

Фото: сайт стратегии развития Нижегородской области

Проект по созданию образовательного комплекса для одарённых детей в городском округе Бор подорожал до 7,09 миллиарда рублей. Такая сумма теперь указана в инвестиционной программе округа.

Напомним, школа будет расположена у озера Бездонное и станет частью масштабного образовательного центра. Согласно проекту, планируется возведение четырёхэтажного учебного корпуса с цокольным этажом. Общая площадь здания составит около 25,6 тысячи квадратных метров.

Кроме основного здания, в состав комплекса войдут два пансионата — один на 800 мест, второй на 600. Также предусмотрено строительство спортивных объектов, лабораторного комплекса, студий и мастерских, а также обустройство парковой зоны.

Изначально, в 2023 году, стоимость проекта оценивалась в 5 миллиардов рублей. Позднее был заключён контракт с казанской компанией ООО "Инвестиционная строительная корпорация "Стройинжиниринг" на проектирование и строительство объектов. Сумма контракта составила около 3,7 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что Корпорация развития Нижегородской области решила расторгнуть контракты с подрядчиком, занимавшимся строительством двух школ в регионе.

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Теги:
Бор Строительство Школы
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