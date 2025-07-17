71 млн рублей выделит область на расселение трех домов в Студеном квартале

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Почти 70,9 млн рублей из регионального бюджета планируется выделить на расселение трех жилых домов, расположенных в историческом центре Нижнего Новгорода. Эта сумма указана в пояснительной записке к проекту июльских изменений в областной бюджет на 2025 год.
Речь идет о доме №10 на улице Студеной, являющемся объектом культурного наследия "Усадьба Щелокова", дом №38 на Звездинке и №43 на Алексеевской.
Все три дома находятся в историческом Студеном квартале.
В марте депутаты гордумы одобрили передачу из государственной собственности в муниципальную доли в коммунальной квартире в доме по улице Студеной для проведения процедуры расселения. Само здание включено в перечень поручений в целях развития исторической территории Студеного квартала как единого имущественного комплекса. Также сообщалось, что многоквартирный дом на Звездинке расселят в 2025 году, а не 2029-м, как планировалось ранее. Причина - выделение средств из облбюджета.
Кроме того, 18 июля на заседании постоянной комиссии городской думы по социальной политике стало известно, что мэрия предлагает увеличить расходы на расселение аварийного жилья: на 73 млн рублей — за счет собственных средств города и еще на 0,4 млн — за счет межбюджетных трансфертов. Об этом сообщил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин, представляя очередные поправки в бюджет Нижнего Новгорода на текущий год.
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