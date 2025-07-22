Нижегородские медики выступили против передачи врачебных функций медсестрам Общество

Фото: Александр Воложанин

Инициатива Минздрава России, предполагающая расширение полномочий среднего медицинского персонала, вызвала неоднозначную реакцию среди нижегородских медиков. Об этом рассказал главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Как показал опрос, проведенный Профсоюзом работников здравоохранения региона, большинство специалистов не поддержали предложение передать часть обязанностей врачей медсестрам и фельдшерам.

Медсестры, принявшие участие в опросе, подчеркнули, что уже сейчас работают с повышенной нагрузкой. Многие из них выразили обеспокоенность возможностью назначения лекарств и наркотических препаратов, отметив, что не готовы брать на себя такую ответственность.

Один из участников опроса предложил альтернативный способ разгрузки врачей. По ее мнению, следует отказаться от вызовов на дом, сосредоточив усилия на приеме пациентов в поликлиниках.

По словам медика, за время одного визита на дом можно принять не менее четырех пациентов в кабинете, а для маломобильных граждан нужно развивать службу социальных такси.

В региональном профсоюзе работников здравоохранения подчеркнули, что категорически не допустят возложения дополнительных обязанностей на медсестер без соответствующего повышения оплаты труда и соблюдения разумной нагрузки.

Ранее сообщалось, что перечень медицинских специальностей, по которым можно получить единовременные выплаты при трудоустройстве в региональное здравоохранение, расширили в Нижегородской области.